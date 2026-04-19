Jeansbroek vat vlam in woning; snelle inzet politie voorkomt erger

De politie van Livorno kreeg zaterdagmiddag een melding van een woningbrand aan de Bosreitschweg in Suriname.

Brandweervoorlichter Olton Pinas geeft aan dat het gaat om een houten laagbouwwoning, waarbij de brand- en schroeischade beperkt zijn gebleven tot de wanden van de woonkamer.

Volgens Pinas heeft een jeansbroek in de woning vlam gevat, wat de schade heeft veroorzaakt. Ten tijde van het geval waren de bewoners niet thuis. Er zijn geen tekenen van braak aangetroffen zegt Pinas.

De Surinaamse politie, die snel ter plaatse was, heeft toegang tot de woning verschaft en wist het vuur te blussen. Hierdoor kon verdere uitbreiding van de brand worden voorkomen.

Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.