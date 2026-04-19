Dakloze steekt verlaten woning in brand

Zaterdagmiddag is brand uitgebroken in een woning aan de George Eelstraat in Suriname. Brandweervoorlichter Olton Pinas bevestigt het incident tegenover Waterkant.Net.

Volgens Pinas gaat het om een verlaten laagbouwwoning van steen. De brand zou zijn gesticht door een dakloze man.

De schade bleef beperkt tot het plafond van een slaapkamer. Omstanders grepen snel in en wisten het vuur te blussen voordat de brandweer arriveerde.

Bij de brand hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De politie onderzoekt de zaak.