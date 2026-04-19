Broertje van Kappalani opgepakt in onderzoek naar gewelddadige beroving

De politie in Suriname heeft zaterdagmiddag te Blauwgrond de verdachte Harvey W. alias ‘Awillo’ aangehouden in een lopend onderzoek naar een brute roof en gijzeling van inzittenden van een Noah-busje.

Harvey, broertje van Orlando W., beter bekend als ‘Kappalani’, werd na gericht speurwerk van de inlichtingendiensten Counter Narcotics & Terrorism Intelligence Unit (CNTI) en de Surveillance & Intelligence Group for Ministerial Authority (SIGMA) in beeld gebracht. Daarna sloeg het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) toe en werd hij aangehouden.

Na zijn arrestatie is de verdachte overgedragen aan Recherche Midden. Die dienst heeft de verdere behandeling van de zaak op zich genomen. De berovingszaak die nog in onderzoek is, speelde zich af in de nacht van vrijdag op zaterdag 21 maart dit jaar.

Twee inzittenden van een Noah-busje werden aan de Magentakanaalweg op brute wijze overvallen, mishandeld en vervolgens gegijzeld. Het voertuig is tot op heden nog niet teruggevonden. Na de melding trof de politie de twee slachtoffers langs de Helena Christinaweg aan. Zij waren gewond en nauwelijks aanspreekbaar.

De slachtoffers werden per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De redactie van Waterkant.Net sprak met de eigenaar van het voertuig A.A., die nog steeds in shock verkeert over het gebeurde. Hij verklaarde dat hij en zijn vriend die bewuste nacht aan de dood zijn ontsnapt. “We werden klemgereden door een Toyota Vitz. Ze vielen ons meteen aan, mishandelden ons en namen ons daarna mee. Later zijn we langs de weg gedumpt. We waren allebei bewusteloos,” aldus de gedupeerde eigenaar.

De slachtoffers raakten mobiele telefoons, portemonnees en andere waardevolle goederen. Ook het voertuig werd door de daders meegenomen.

Na intensief speurwerk van de politie zijn naast de broer van Kappalani ook K.R. (23) en E.J. (38) op verschillende locaties ingerekend. De overige betrokkenen zijn nog voortvluchtig. De recherche van Regio Midden is belast met het verdere onderzoek.