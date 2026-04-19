Bedrijf in centrum Paramaribo doelwit van criminelen: bewakers vastgebonden achtergelaten

Vier gewapende en gemaskerde mannen hebben afgelopen nacht toegeslagen bij het bedrijf Parsasco aan de Henck Arronstraat in Suriname.

Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat de overvallers volledig in het zwart gekleed waren. Zij zouden zich toegang tot het terrein hebben verschaft door het achtertraliewerk te forceren, waarna zij het pand binnendrongen.

Twee bewakers die op dat moment aan de voorzijde van het terrein de wacht hielden, merkten op dat de verlichting aan de achterzijde was uitgevallen. Toen zij gingen controleren wat er aan de hand was, werden zij door de indringers overmeesterd.

De slachtoffers werden onder bedreiging van vuurwapens gekneveld en achtergelaten. Volgens voorlopige informatie sloegen de verdachten op de vlucht nadat het alarmsysteem in werking trad.

Wat precies is buitgemaakt, is vooralsnog niet bekend. De bewakers hebben geen letsel opgelopen. De politie van Centrum heeft ter plaatse onderzoek verricht.