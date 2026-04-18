‘Werken in Suriname’: bouwen aan je toekomst in Suriname

Voor veel Surinaamse professionals en studenten die in Nederland wonen, blijft het een gedachte die terugkomt: ooit weer terug naar huis. Dichter bij familie, vertrouwde cultuur en de plek waar alles begon. Tijdens De Nationale Carrièrebeurs op 24 en 25 april 2026 in de RAI Amsterdam wordt die stap concreet gemaakt binnen het onderdeel ‘Werken in de Caribbean’. Tickets zijn gratis te claimen via ncb.carrierebeurs.nl.

Dit jaar wordt Suriname beter vertegenwoordigd dan ooit tevoren, met ruim 15 topwerkgevers zoals Staatsolie, Fernandes, Baitali en nog veel meer. Op ‘Werken in de Caribbean’ is daarom een speciaal ‘Werken in Suriname’-paviljoen ingericht, waar bezoekers direct in gesprek kunnen gaan met werkgevers en informatie krijgen over carrièremogelijkheden, wonen en werken in Suriname.

Naast de ontmoetingen met werkgevers biedt de beurs een uitgebreid programma met honderd workshops en presentaties, gericht op zowel professionele als persoonlijke ontwikkeling. Ook is er ruimte voor beleving, met onder meer een liveoptreden van JEON die uit Curaçao wordt overgevlogen!

