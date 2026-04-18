Vrouwenselectie Suriname zonder diasporaspelers sluit WK-kwalificatie af met 0-2 nederlaag tegen Belize

De Surinaamse vrouwenvoetbalselectie (Natio Uma) heeft op vrijdag 17 april haar vierde en laatste WK-kwalificatiewedstrijd thuis met 0-2 verloren van Belize. Suriname kwam in het Franklin Essed Stadion uitsluitend in actie met speelsters uit de lokale competitie. Spelers uit de diaspora werden niet opgeroepen vanwege onzekerheid rond hun speelgerechtigdheid.

De Surinaamse Voetbalbond kampt zowel bij de mannen- als de vrouwenselectie met de veelbesproken ‘paspoortgate’-kwestie, waarbij onduidelijkheid bestaat over dubbele nationaliteit en de administratieve status van in het buitenland geboren of uitkomende voetballers. Uit voorzorg werd daarom tegen Belize gekozen voor een volledig lokaal samengestelde vrouwenselectie, om risico’s op protesten of mogelijke ongeldigverklaringen te vermijden.

De eerste helft verliep gelijk opgaand. Beide ploegen hielden elkaar in evenwicht en wisten nauwelijks uitgespeelde kansen te creëren, waardoor de ruststand 0-0 was.

Na de pauze nam Belize echter het initiatief over en speelde het efficiënter in de aanval. In de 69e minuut wees de scheidsrechter naar de stip na een overtreding in het strafschopgebied, waarna de strafschop overtuigend werd benut: 0-1. Slechts vijf minuten later werd de voorsprong verdubbeld na een snelle aanval, waardoor de stand op 0-2 kwam. In het verdere verloop van de wedstrijd controleerde Belize het duel en kwam de overwinning niet meer in gevaar.

Suriname was in de CONCACAF-kwalificatie voor het WK Vrouwenvoetbal 2027 in Brazilië ingedeeld in Groep D, samen met Haïti, Dominicaanse Republiek, Belize en Anguilla. Natio Uma eindigde op de vierde plaats met 4 punten uit 4 wedstrijden. De ploeg won van Anguilla, speelde gelijk tegen de Dominicaanse Republiek en verloor van zowel Haïti als Belize.

Haïti werd groepswinnaar met 10 punten uit 4 duels (drie zeges en één gelijkspel) en plaatste zich daarmee voor de volgende ronde. Hieronder de eindrangschikking van Groep D.