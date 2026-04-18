Van Dijk-Silos: “Besluit om met ABOP samen te werken was emotioneel en niet in voordeel van Suriname”

Volgens de jurist Jennifer van Dijk-Silos heeft de NDP op het laatste moment een emotioneel besluit genomen om ook een samenwerking met de ABOP aan te gaan. “Op het laatste moment kwam ABOP erbij en ze laten ABOP toe. Wat ik ook begrijp, maar waar ik niet achter stond.

Ik snap het politieke uitgangspunt wel. 34 stemmen betekent ‘ik hoef niet naar de VVV’. Hun besluit rust daarop, maar dat noem ik een emotioneel besluit in plaats van een politiek besluit. Het is ook niet in het voordeel van Suriname”, zei Van Dijk-Silos in een interview op radio Awaaz.

De oud-minister stelt dat zij in de periode van de onderhandelingen die moesten leiden tot een coalitiesamenwerking al had geadviseerd het besluit om de ABOP alsnog toe te laten, haastig te vinden, aangezien de NDP samen met de NPS, PL, BEP en A20 over genoeg volksvertegenwoordigers beschikte om naar de Verenigde Volksvergadering (VVV) te gaan om daar de president en vicepresident te laten kiezen. Helaas vond men dat op dat moment niet opportuun.

De oud-minister neemt geen blad voor de mond wat betreft haar teleurstelling over deze samenwerking. Zij stelt dat de geel-zwarte partij al vanaf het begin vanuit De Nationale Assemblee heeft gechanteerd.

Bij de overige partijen, alhoewel er soms discussies zijn, merkt zij wel een zekere mate van cohesie binnen de coalitie. Het gebrek aan een concreet beleids- en crisisplan van de regering om de problemen in het land in de komende jaren aan te pakken, is ook iets waar Van Dijk-Silos kanttekeningen bij plaatst. Toch zal zij de regering nog tot juli de ruimte geven alvorens zij kan zeggen dat het door de kwaliteit van dit bestuur komt.

“Het kan dat het komt door de kwaliteit van dit bestuur. Laat mij even geduld hebben voordat ik het ga kwalificeren als ‘geen kwaliteit hebben’. Laat me even kijken hoe het gaat na juni-juli van dit jaar. Want dan zitten ze al een jaar. Ik hoop dat het dan duidelijk wordt.

Ik geef ze nog het voordeel van de twijfel. Ik vind het wel jammer, want ik weet dat de NDP en NPS echt wel genoeg kader hebben om een goed plan in elkaar te zetten. Dus ik snap niet waarom dat niet komt”, aldus de jurist.