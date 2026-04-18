Steven Reyme (A20) niet blij met prestatie parlement

A20-parlementariër Steven Reyme vindt het terecht dat de samenleving kritiek heeft op het rendement van de huidige samenstelling van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA). Sinds het aantreden van de volksvertegenwoordiging in juli vorig jaar zijn er tot nu toe slechts een handjevol wetten goedgekeurd en worden er weinig openbare vergaderingen uitgeschreven.

“De kritiek is terecht. Wij moeten geen leiders zijn die proberen dingen te verdoezelen. Daarover is ook binnen de fractietop gesproken. Ik ben ook niet zo blij met het percentage. Niemand is er blij mee, maar het gaat nu beter gaan”, zei Reyme in een interview op LIM FM.

De politicus voerde aan dat er bij de gemeenschap vaak een perceptie is dat DNA-leden pas werken wanneer er een openbare vergadering wordt uitgeschreven. Helaas is dat in de praktijk niet zo, omdat leden ook participeren aan huishoudelijke vergaderingen, vergaderingen van commissies van rapporteurs en vergaderingen van vaste parlementaire commissies voor specifieke ministeries.

Daarnaast zijn er ook momenten waarbij er bij de voorbereiding van wetten met groepen deskundigen moet worden gesproken. Reyme is er wel voorstander van dat het parlement, wanneer er stagnatie optreedt bij de behandeling van een specifieke wet, gewoon doorgaat met de behandeling van andere zaken die op de lijst staan.

Hierdoor ontstaat er geen vertraging in de behandeling van andere wetsproducten die even of veel belangrijker zijn voor de samenleving. Als voorbeeld noemt hij de wetsproducten die handelen over de rechterlijke macht, waarover er nu een hele discussie is ontstaan.