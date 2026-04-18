Politieman verdacht van verkrachting vrouw die hij ontmoette via TikTok

De politie in Suriname onderzoekt een zedenzaak waarbij een politieman wordt verdacht van verkrachting. De verdachte agent zou de feiten in de nacht van zaterdag 21 maart 2026 hebben gepleegd.

Volgens de beschikbare informatie maakte het 23-jarige slachtoffer op vrijdagavond 20 maart via TikTok contact met de politieman. Hij hield op dat moment een live-uitzending waarin hij aangaf op zoek te zijn naar gezelschap om uit te gaan. Na verder contact via TikTok en later WhatsApp werd afgesproken dat hij haar thuis zou ophalen.

Rond 03.00u arriveerde de man bij haar woning in een Toyota Vitz. Vervolgens reden zij zonder duidelijke bestemming door Paramaribo. Een eetcafé te Flora waar ze zouden stoppen bleek gesloten, waarna de verdachte drankjes haalde en de rit werd voortgezet richting de binnenstad.

Bij aankomst nabij Fort Zeelandia maakten zij een wandeling langs de Waterkant. Tijdens het gesprek gaf de verdachte aan politieman te zijn en betrokken te zijn bij verschillende organisaties. Volgens het slachtoffer sloeg zijn gedrag kort daarna echter om.

Want éénmaal terug in het voertuig begon de man haar volgens verklaring herhaaldelijk ongewenst aan te raken en seksueel getinte opmerkingen te maken. Ondanks meerdere afwijzingen bleef hij aandringen. Hij zou vervolgens hebben geprobeerd haar te dwingen tot seksuele handelingen nabij Fort Zeelandia, maar reed verder toen dat niet lukte.

De verdachte reed daarna in de richting van de Drambrandersgracht, waar hij het slachtoffer bang maakte door te zeggen dat hij haar zou laten uitstappen ‘bij de junks’. Onder deze dreiging zou hij haar ergens aan de Drambrandersgracht hebben gedwongen om hem oraal te bevredigen.

Het slachtoffer verklaarde dat zij zich ernstig geïntimideerd en bedreigd voelde, mede doordat zij op een bepaald moment een vuistvuurwapen in het voertuig zag liggen. Uit angst voor haar veiligheid voelde zij zich genoodzaakt mee te werken.

Daarnaast zou de verdachte zonder toestemming beeldmateriaal hebben gemaakt. Na afloop bracht hij haar terug naar huis en vroeg hij haar zelfs om een tweede afspraak, waarop zij duidelijk maakte dat er sprake was van misbruik.

De zaak is momenteel in onderzoek bij de Surinaamse politie. De verdachte is vooralsnog niet aangehouden.