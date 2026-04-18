Politie houdt 18-jarige bromfietser aan met online aangemaakt chassisnummer

De 18-jarige Jomairo G. is op vrijdag door de politie in verzekering gesteld, nadat hij aan de Frigiterastraat in Suriname werd betrapt op het rijden zonder kentekenplaten en zonder valhelm.

Surveillerende wetsdienaren merkten de jongeman op terwijl hij zich op een zwarte bromfiets voortbewoog zonder voor- en achterkentekenplaten. Daarnaast droeg hij geen valhelm, wat aanleiding gaf hem staande te houden. Na controle werd hij voor verder onderzoek overgebracht naar het bureau.

Bij onderzoek aan de bromfiets bleek dat het chassisnummer vervalst was en online zou zijn aangemaakt. Dit versterkte het vermoeden dat de bromfiets van diefstal afkomstig is. Mede op basis van tegenstrijdige verklaringen van de verdachte gaat de politie ervan uit dat de bromfiets van diefstal afkomstig is.

De verdachte verklaarde dat hij de bromfiets had geruild met iemand genaamd Ishero, die deze via Facebook zou hebben aangeboden. Volgens Jomairo vond de ruil plaats zonder dat de benodigde documenten of kentekenplaten werden overhandigd. Hij gaf aan zijn eigen bromfiets te hebben afgestaan zonder de bijbehorende papieren, met de afspraak dat deze later zouden worden overgedragen. Dat zou echter nooit zijn gebeurd.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.