Politie grijpt in op Avobakaweg: zwaar verkeer nadrukkelijk onder de loep

De politie in Suriname heeft op de Avobakaweg stevig gecontroleerd op de naleving van de verkeersregels, met bijzondere aandacht voor vrachtwagens en ander zwaar materieel. De actie, uitgevoerd door de afdeling Verkeer en Biker Regio Midden, stond volledig in het teken van de verkeersveiligheid op deze belangrijke route in het district Para.

Tijdens de controle werden verschillende voertuigen aan de kant gezet en grondig nagekeken. Daarbij keek de politie niet alleen naar rijbewijzen en voertuigdocumenten, maar ook naar de algemene staat waarin de voertuigen verkeerden. Die aanpak leverde direct meerdere overtredingen op. Zo bleken sommige weggebruikers zonder geldig rijbewijs achter het stuur te zitten, terwijl bij anderen de vereiste voertuigpapieren niet in orde waren.

Opvallend tijdens de actie was de extra aandacht voor trucks en zwaar transport. Juist deze categorie voertuigen kreeg nadrukkelijk de boodschap mee dat lading veilig moet worden vervoerd en dat bij brede of uitstekende vracht passende begeleiding noodzakelijk is. De politie wees bestuurders er daarbij speciaal op dat een volgauto in zulke gevallen van groot belang is om risico’s op de weg te beperken.

Met deze gerichte controle laat de politie zien dat vooral het zware verkeer scherper in beeld wordt gebracht. De controle op de Avobakaweg was dan ook niet alleen bedoeld om overtreders aan te pakken, maar vooral om gevaarlijke situaties vroegtijdig te voorkomen en de kans op ernstige ongevallen te verkleinen.

De boodschap van de politie is duidelijk: dit soort controles zal worden voortgezet. Weggebruikers worden daarom opnieuw opgeroepen om hun documenten in orde te hebben, zich aan de verkeersregels te houden en voortdurend alert deel te nemen aan het verkeer.