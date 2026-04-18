Neergeschoten verdachte gelinkt aan diverse moorden waaronder op politieman Bomisa

De 20-jarige crimineel Joël M. die deze week door de politie werd neergeschoten tijdens zijn aanhouding nabij de hoek van de Indira Gandhi- en Welgedacht C-weg in Suriname, wordt in verband gebracht met meerdere ernstige strafbare feiten.

Zo zou hij betrokken zijn bij berovingen te Peiling Passi en Snesi Bergi, alsook de moord aan de Groenhartstraat en een moordzaak in Frans-Guyana.

M. wordt tevens gelinkt aan de moord op de agent van politie 2e klasse Junior Bomisa, die in december 2025 door vuurwapengeweld om het leven kwam.

Bij zijn arrestatie afgelopen dinsdagavond probeerde M. zich aan zijn aanhouding te onttrekken, waarbij hij meerdere schotverwondingen opliep aan zijn onderlichaam, nadat hij geen gehoor gaf aan de waarschuwingschoten.

Hij is onder politiebegeleiding ter observatie opgenomen in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De politie van Recherche regio Midden is belast met het onderzoek.