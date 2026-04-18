Hardcore Entertainment brengt Surinaamse feestcultuur naar Den Haag met FAWAKA FEST

Den Haag maakt zich op voor een nieuw festival dat de Surinaamse feestcultuur nadrukkelijk op de kaart moet zetten. Op zaterdag 8 augustus 2026 vindt in het Zuiderpark de eerste editie plaats van FAWAKA FEST, een grootschalig muziekevenement dat volgens de organisatie de sfeer, energie en beleving van de Surinaamse party-scene naar Nederland brengt.

Achter het festival staat Hardcore Entertainment, een organisator die bekendstaat om succesvolle evenementen in Suriname. Met FAWAKA FEST kiest het bedrijf voor een opvallende stap naar Den Haag, waar bezoekers tien uur lang worden ondergedompeld in live entertainment op meerdere podia. Daarmee mikt de organisatie op een dagvullende festivalervaring waarin muziek centraal staat en het publiek vrijwel onafgebroken van optredens kan genieten.

Het evenement zet in op een breed aanbod aan, met name Surinaamse, muziekstijlen. Daarmee wil de organisatie een divers publiek aanspreken en een programma neerzetten dat de rijkdom en levendigheid van de Surinaamse uitgaanscultuur weerspiegelt. Naast het muzikale gedeelte komt er op het terrein ook een speciale Food, Fun & Chill Area, waar bezoekers terechtkunnen voor eten, drinken en ontspanning tussen de shows door.

De organisatie heeft al aangekondigd dat verschillende artiesten het podium zullen betreden, maar de volledige line-up wordt pas in een latere fase bekendgemaakt via de sociale mediakanalen en de officiële website van het festival. Daarmee wordt de spanning rond de eerste editie verder opgebouwd.

Ook de kaartverkoop laat niet lang meer op zich wachten. Die start op maandag 20 april 2026. Voor de snelste beslissers zijn de eerste 100 tickets verkrijgbaar voor €5,97, exclusief servicekosten. Daarna gelden de reguliere ticketprijzen in de categorieën Early Bird, Regular en VIP.

FAWAKA FEST is uitsluitend toegankelijk voor bezoekers van 18 jaar en ouder en vindt plaats in het Zuiderpark in Den Haag. Met deze eerste editie zet Hardcore Entertainment in op een opvallende festivaldag waarin Surinaamse muziek, sfeer en beleving een prominente plek krijgen in Nederland.

De organisatie verwijst bezoekers voor meer informatie en updates naar www.fawakafest.com.