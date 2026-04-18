Danitsia Sahadewsing naar halve finale van The Voice of Holland

Danitsia Sahadewsing uit Suriname is vrijdagavond doorgedrongen tot de halve finale van The Voice of Holland. Zij zong het nummer No More Drama van Mary J. Blige bij de knock-outs. Met veel gevoel raakte zij jury en publiek en stelde zij haar plek in de volgende ronde overtuigend veilig.

Sahadewsing zegt dat haar optreden allesbehalve vanzelfsprekend was. “Ik had vóór het optreden helemaal geen stem, vanwege griep, maar ik heb gebeden voor een stem, al was het maar voor die 2-3 minuten.” Volgens haar is haar nummerkeuze heel bewust. “Er zit een verhaal achter. Wie weet, weet!”

Daarnaast spreekt zij zich openhartig uit over haar persoonlijke ervaringen. “To be clear, abuse is not only physical, and yes he did that once, but the outcome is not what he expected, cause I beat his ass. Abuse is also mentally and emotionally. You cannot easily get away from a narcissistic abusive partner, especially when there are kids involved, because they are always playing the victim and people will think you are crazy because of the mask they wear.”

Volgens de Surinaamse zangeres moest zij wachten tot haar kinderen oud genoeg waren om zich uit te spreken. “People will still defend a narcissist, but I know my truth and I will always speak my truth.”

