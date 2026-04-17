Sky High Dominicana gestart met vluchten tussen Dominicaanse Republiek en Suriname

start vlucht Dominicaanse Republiek en Suriname 16 april 2026

Luchtvaartmaatschappij Sky High Dominicana is op donderdag 16 april gestart met rechtstreekse vluchten tussen Santo Domingo (Dominicaanse Republiek) en Paramaribo (Suriname).

Na de landing werd het toestel door de brandweer onthaald met een zogenoemde shower of affection, beter bekend als een watersaluut. De piloten hingen vervolgens de vlaggen van beide landen uit de ramen, zoals op de foto te zien is.

De nieuwe route moet de connectiviteit tussen Suriname en de Dominicaanse Republiek versterken en biedt daarnaast betere aansluitmogelijkheden naar andere bestemmingen in het Caribisch gebied en Midden- en Noord-Amerika via de hub van Sky High Dominicana in Santo Domingo.

De introductie van deze route biedt niet alleen voordelen voor passagiers, maar vormt ook een impuls voor handel, toerisme en culturele uitwisseling tussen beide landen. Door de directe verbinding wordt reizen eenvoudiger en sneller, wat nieuwe kansen creëert voor zowel toeristen als zakelijke reizigers in de regio.

Sky High Dominicana staat bekend om haar regionale netwerk in het Caribisch gebied. Met de nieuwe route breidt de luchtvaartmaatschappij haar aanwezigheid verder uit.

Monorath: “Stijgende goudprijs creëert hele onveilige situatie op goudvelden”
RELATED ARTICLES

