Politie onderschept 10 kilo kwie kwie-eieren bij controlepost Burnside

De politie van controlepost Burnside in het district Coronie heeft op donderdag 16 april omstreeks 12.00 uur twee mannen aangehouden na de vondst van kwie kwie en eieren daarvan in de auto waarin zij zich bevonden.

Tijdens een controle troffen wetsdienaren in een koelbox 10 kilogram kwie kwie-eieren (kuit) en vier stuks van de vis aan. De goederen werden in het belang van het onderzoek in beslag genomen, meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte M.R. (47), de bestuurder van het voertuig, en zijn mede-inzittende K.W. (50) werden aangehouden wegens overtreding van de Visstandbeschermingswet. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat zij de eieren en de vissen in opdracht van een derde persoon, R.T. (59), moesten vervoeren.

De opdrachtgever werd later op zijn woonadres in Henar opgespoord en eveneens aangehouden. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn alle drie verdachten in verzekering gesteld. Het onderzoek is overgedragen aan de politie van Coronie.

De politie benadrukt dat het kwie kwie-seizoen gesloten is van 1 april tot en met 15 juli. In deze periode is het verboden om de vissen te vangen, in bezit te hebben of te verhandelen. Ook het beschadigen of verwijderen van eieren en nesten is strikt verboden.

Volgens de politie zijn deze regels essentieel voor het behoud van visstanden en het beschermen van de natuur en voedselvoorziening. Overtredingen worden streng aangepakt.