OM weerspreekt bericht over SPSB-zaak: ‘Wat naar buiten is gebracht, klopt niet met wat in de rechtszaal is gebeurd’

Het Openbaar Ministerie in Suriname heeft stevig afstand genomen van berichtgeving over de recente behandeling van de zogenoemde SPSB-zaak fase 2. Aanleiding is een publicatie van Starnieuws geweest, waarin werd gesuggereerd dat er tijdens de zitting zichtbare verbazing zou zijn geweest over de manier waarop de politie een verhoor heeft afgenomen en over de totstandkoming van een deskundigenrapport.

Volgens het OM is dat beeld onjuist en wekt het media-artikel met de titel ‘Politieverhoor en omstreden deskundigenrapport in SPSB-rechtszaak zwaar bekritiseerd‘ een indruk die niet strookt met wat zich daadwerkelijk in de rechtszaal heeft afgespeeld.

In een reactie stelt het Openbaar Ministerie dat juist de inhoud van die verslaggeving ernstige vragen oproept. Omdat de zaak nog onder de rechter is, wil het OM niet inhoudelijk ingaan op de strafzaak zelf. Wel wordt benadrukt dat tijdens de zitting op geen enkel moment een oordeel is uitgesproken of anderszins kenbaar gemaakt over de gewraakte uitlatingen rond het verhoor in het vooronderzoek of over het genoemde deskundigenrapport.

Daarmee verwerpt het OM rechtstreeks de suggestie dat er in de rechtszaal vanuit de zijde van de vervolging of de rechter verbaasd zou zijn gereageerd op de gang van zaken. Volgens het Openbaar Ministerie is die voorstelling van zaken simpelweg niet in overeenstemming met wat op 15 april 2026 tijdens de behandeling van de zaak is besproken en voorgevallen.

Opvallend is ook dat het OM stelt dat bepaalde punten die tijdens de zitting naar voren zijn gebracht, de toets van de kantonrechter niet eens zijn gepasseerd. Met andere woorden: niet alles wat werd opgeworpen, heeft ook daadwerkelijk een formele plaats gekregen binnen de behandeling van de zaak zoals die in de rechtszaal heeft plaatsgevonden.

Daarnaast maakt het OM duidelijk dat de opmerkingen van de verdachte en/of diens verdediging over het verhoor niet nieuw waren. Die standpunten zouden eerder al naar voren zijn gebracht, waarbij de vervolging toen al had aangegeven daar niet van op de hoogte te zijn. Volgens het OM kan er daarom geen sprake zijn van verbazing bij een herhaling van die punten tijdens de zitting. Als er al verbazing was, zo stelt de vervolging, dan betrof die de wijze waarop bepaalde zaken zijn gepresenteerd.

Ook over het deskundigenrapport zet het OM een duidelijke streep onder de berichtgeving. De betreffende deskundige is volgens het Openbaar Ministerie namelijk helemaal niet ter terechtzitting gehoord. Toch zou door de gedeelde informatie richting de media wel die indruk zijn gewekt.

Met deze reactie probeert het OM het beeld recht te zetten dat na de zitting is ontstaan. De boodschap is helder: volgens de vervolging is er een voorstelling van zaken naar buiten gebracht die afwijkt van wat zich werkelijk in de rechtszaal heeft afgespeeld.

De behandeling van de SPSB-zaak fase 2 is inmiddels uitgesteld tot eind april.