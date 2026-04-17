Monorath: “Stijgende goudprijs creëert hele onveilige situatie op goudvelden”

De veiligheidssituatie in de goudvelden van Suriname blijft volgens minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) zeer zorgwekkend. Vooral de stijgende goudprijs maakt deze gebieden vooral aantrekkelijk voor gevaarlijke bendes, waardoor er een heel gevaarlijke situatie daar ontstaat. Ondanks uitdagingen zijn er afspraken met het Kabinet van de President en met het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) om gezamenlijk met de politie op te trekken.

“U weet dat we heel wat problemen hebben in het binnenland voor wat betreft de toegankelijkheid aan de ene zijde. Aan de andere zijde ook door het tekort aan manschappen. Dus we werken eraan dat we de gebieden, al dan niet in één keer maar gefaseerd, weer veilig maken. Er zijn ook afspraken gemaakt met het Kabinet van de President en met het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) om gezamenlijk op te trekken.

Er wordt al gezamenlijk opgetrokken, maar alleen heb ik nog uitdagingen voor wat betreft de duurzaamheid en het garanderen van de veiligheid in deze gebieden. U weet dat de goudprijs praktisch al richting de 150 US dollar is per gram en dat maakt de goudvelden op dit moment een heel gevaarlijk gebied om je aldaar te bevinden”, zei Monorath woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Monorath bleef ook stil bij het incident waarbij de aspirant-politieagent Vinod Nurmohamed vorige week door criminelen, vermoedelijk een Braziliaanse bende, werd doodgeschoten tijdens een gewapende roofoverval bij een supermarkt in het Lawagebied. Er wordt momenteel met man en macht gewerkt aan het identificeren van de bendeleden.

Aan korpschef Melvin Pinas is gevraagd om een zero tolerance beleid te hanteren voor wat betreft het bendegeweld in het achterland. Dinsdagavond heeft de politie ook een zware crimineel in de kraag gevat. Daarbij is er vuurwapengeweld gebruikt. “Ik dacht dat men tot drie keer op hem heeft moeten schieten om hem tot stilstaan te bedwingen”, aldus de minister.