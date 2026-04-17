Laatste grootschalige dierenactie van het jaar: 700 honden en katten op operatielijst

Op het Indra Mayu-complex is donderdag het 21ste sterilisatie- en castratieproject van de Amerikaanse stichting Caribbean Spay Neuter van start gegaan. Vier dagen lang krijgen burgers de kans om hun honden en katten tegen een laag tarief te laten helpen, in een poging de snel groeiende dierenpopulatie in Suriname af te remmen.

Volgens de organisatie draait het project om meer dan alleen huisdieren. Ook zwerfhonden en zwerfkatten worden meegenomen in de actie, vaak via vrijwilligers die de dieren al verzorgen en voeden. Juist dat maakt de inzet volgens betrokkenen urgent, omdat ongebreidelde voortplanting uiteindelijk leidt tot dumping, overlast en een steeds groter wordend zwerfdierenprobleem.

De stichting voert dit initiatief al sinds 2016 uit en heeft in die periode naar schatting ruim 11.000 honden en katten laten steriliseren of castreren. Ook deze editie is ambitieus opgezet: het doel is om in vier dagen tijd minstens 700 ingrepen uit te voeren.

Dat de belangstelling groot is, blijkt uit het feit dat de registratie al twee weken geleden werd afgesloten. Geïnteresseerden konden zich vanaf 1 maart aanmelden voor de operatiecampagne, die loopt op 16, 17, 18 en 19 april. De kosten zijn bewust laag gehouden: 500 SRD voor een hond en 300 SRD voor een kat. Volgens penningmeester Angelique Tjang-A-Sjin is dat alleen mogelijk doordat het project op donaties draait.

Zij schetst ook het probleem waarmee veel diereneigenaren kampen: de tarieven bij reguliere dierenartsen zijn voor een groot deel van de bevolking niet meer op te brengen. Daardoor blijven dieren zich voortplanten, waarna eigenaren de zorg voor de jongen vaak niet aankunnen. Volgens haar begint daar de ellende, omdat ongewenste nestjes vervolgens geregeld worden gedumpt.

Voor dit jaar heeft de actie bovendien een extra lading, want voor 2026 is dit het laatste project. De organisatie beschikt namelijk niet meer over voldoende fondsen om later in het jaar nog een nieuwe campagne op poten te zetten. Daarbij komt dat ook sterk wordt geleund op buitenlandse inzet. De Amerikaanse vrijwilligers betalen volgens de stichting hun eigen vliegtickets en verblijf in Suriname.

Hoewel de voorzitter van Caribbean Spay Neuter, Karin Wanner, dit keer vanwege gezondheidsredenen niet naar Suriname kon afreizen, wordt de operatie lokaal voortgezet. Vanuit de Verenigde Staten coördineert zij nog steeds de logistiek en mobiliseert zij de dierenartsen. Het medisch team bestaat grotendeels uit artsen uit de VS en daarnaast uit één dierenarts uit Nicaragua. In Suriname zelf helpen nog eens twintig vrijwilligers mee om het project in goede banen te leiden.

Ook vanuit lokale dierenorganisaties klinkt steun voor de aanpak. Joyce Kerstens van Stichting Help Save Animals Suriname, die al meer dan zes jaar bij het project betrokken is, benadrukt dat sterilisatie en castratie een van de weinige effectieve manieren zijn om de dierenpopulatie beheersbaar te houden. Dierenliefhebber Anand Khemai, die twee katten liet steriliseren, noemt het initiatief een sociaal project en wijst erop dat hij bij een gewone dierenarts, afhankelijk van de ingreep, ruim 2.000 SRD kwijt zou zijn geweest.

De stichting vindt dat ook de overheid een grotere rol moet spelen. Volgens Tjang-A-Sjin zou het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij beleid moeten ontwikkelen om de problematiek structureel aan te pakken. Zonder ingrijpen kan het aantal honden en katten volgens haar in slechts enkele jaren met duizenden toenemen.