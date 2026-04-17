Kanapé over bendes in Lawagebied: “Politie en militairen beter uitrusten en samen laten optrekken”

Obed Kanapé, districtscommissaris van het bestuursressort Tapanahony, stelt dat de politie in het Lawagebied niet opgewassen is tegen criminele bendes. Zijn voorstel is daarom dat de politie versterking krijgt van militairen. Voorheen kon de gemeenschap volgens hem ook rekenen op versterking vanuit de aanwezige militairen in het gebied, maar onder de vorige regeerperiode werd het besluit genomen om de militairen uit het gebied te halen. Helaas is dat besluit onder deze regering nog niet teruggedraaid.

“Ik hoop dat we straks in gesprekken met de minister van Defensie de militairen weer in het gebied kunnen hebben. Met deze gewapende diensten, militairen en politie, kan je op één of andere manier wel wat orde introduceren in het geheel. Maar het is nu in vele gevallen een chaotisch gebeuren”, zei Kanapé in het programma Bakana Tori.

Vorige week werd de aspirant-politieagent Vinod Nurmohamed door criminelen, vermoedelijk een Braziliaanse bende, doodgeschoten tijdens een gewapende roofoverval bij een supermarkt in het Lawagebied. Hij is op donderdag 16 april gecremeerd. Volgens JusPol-minister Harish Monorath wordt momenteel met man en macht gewerkt aan het identificeren van de bendeleden.

De veiligheidssituatie in de goudvelden van Suriname blijft volgens Monorath zeer zorgwekkend. Vooral de stijgende goudprijs maakt deze gebieden aantrekkelijk voor gevaarlijke bendes, waardoor daar een zeer gevaarlijke situatie ontstaat. Kanapé stelt dat heel veel mensen in het oosten of in het Tapanahonygebied aan goudwinning doen. En doordat hier goud in het spel is, wordt de veiligheid dan ook een vraagstuk.

Vanaf zijn periode als parlementariër tot nu als dc heeft hij daarom altijd ervoor gepleit dat de politie een boot zou moeten hebben om ten minste te kunnen functioneren. Verder moet ook de politiepost te Stoelmanseiland worden afgebouwd en moet de politie te Maripasoula beter worden gehuisvest. Politie en militairen moeten zodanig uitgerust zijn en kunnen opereren, waardoor de aanwezigheid van Surinaamse autoriteiten duidelijk is voor iedereen.

“Maar de politie is niet dusdanig uitgerust om op te kunnen treden bij alle wanordelijke gebeurtenissen. De bewoners aan weerskanten van de rivier kennen geen grens, want zij wonen en leven daar. Je hebt heel veel activiteiten wanneer het gaat om de burgers onderling. Het is een uitgestrekt gebied. Dus om de veiligheid te garanderen betekent het dat je gaat moeten investeren in equipment, waaronder boten, ATV’s, etcetera”, aldus de burgervader.