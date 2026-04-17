Hooghart over voorstel Bee: “De politiek komt altijd met opportunistische ideeën die maar voor even werken”

Volgens vakbondsleider Ronald Hooghart moet goed nagegaan worden of het voorstel van minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken (BiZa), om de bestaande werktijden voor ambtenaren van 07.00 tot 15.00 uur te verschuiven naar 08.00 tot 16.00 uur, in de praktijk wel werkbaar zal zijn voor ambtenaren.

Hij vindt het jammer dat de politiek in Suriname altijd met opportunistische ideeën komt die maar voor even werken en daarna niet meer. Hierdoor ontstaan er nog meer verstoppingen binnen het overheidsapparaat.

“Want mensen hebben door de jaren heen hun leven geregeld op die 07.00 tot 15.00 uur”, zei Hooghart in het programma Bakana Tori. Bee heeft recent opvallende ideeën gepresenteerd over mogelijke hervormingen binnen de overheid. Daarbij stond vooral de huidige werktijdregeling ter discussie.

Een ander voorstel van hem is om ambtenaren afhankelijk van hun situatie te laten kiezen voor een schema tussen van 07.00–15.00 uur of 08.00–16.00 uur. Naast aanpassingen in werktijden bracht Bee ook het idee van een zesdaagse werkweek naar voren, verdeeld over twee groepen ambtenaren. Hooghart stelt voor dat de overheid, alvorens veranderingen te plegen, een proef draait bij een paar stichtingen en instituten om te kijken hoe het systeem van 08.00–16.00 uur in de praktijk werkt.

Belangrijk volgens de vakbondsleider is echter dat de financiële positie van de ambtenaar op dit moment verbeterd wordt en het gelijkheidsbeginsel wordt toegepast waarbij de aangehouden overeengekomen salarisverhogingen voor deze groep uit 2020 nu eindelijk worden doorgevoerd. Vooral onder de vorige regeerperiode zou de financiële positie van de ambtenaar ernstig achteruit zijn gegaan.

“Je moet ook kijken naar het loon en de verzorging van die mensen. Die ideeën kunnen mooi en leuk zijn, maar je moet kijken naar de aanverwante zaken. Als je daarnaar kijkt en een paar instituten uitprobeert, dan krijg je informatie waarmee je beter kan werken en voorzien. De politiek is onderdeel van het kapitalisme en kapitalisme is vernietiging van de mensheid”, aldus Hooghart.