Grote verstoringen vandaag op luchthaven Zanderij door staking luchtverkeersleiders

Het luchtverkeer op de Johan Adolf Pengel International Airport in Suriname ondervindt vandaag grote hinder als gevolg van een staking van luchtverkeersleiders. Uit onvrede hebben zij besloten om geen ochtenddienst te draaien, waardoor tussen 08.00 uur en 15.30 uur geen inkomende en vertrekkende vluchten worden afgehandeld.

De actie leidt tot grote verstoringen in de vluchtschema’s van meerdere luchtvaartmaatschappijen, waaronder Surinam Airways, KLM en Fly All Ways.

Waterkant.Net verneemt dat deze maatschappijen hun inkomende en vertrekkende vluchten van en naar Suriname inmiddels hebben verschoven naar tijdstippen na 15.30 uur. De getroffen reizigers zijn reeds geïnformeerd.

Ook cargovluchten zijn geraakt door de staking. Diverse vrachtmaatschappijen hebben hun schema’s noodgedwongen moeten aanpassen.

Passagiers worden geadviseerd contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij voor de meest actuele vluchtinformatie.