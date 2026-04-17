Frans koppel publiekelijk vernederd na seks op strand in Thailand

Een Frans koppel is in Thailand beboet en het land uitgezet nadat zij op klaarlichte dag seks hadden op een strand op het eiland Phuket. Het incident vond plaats op woensdag 9 april op het afgelegen Rayee Beach. Daarbij werden zij publiekelijk vernederd, doordat de politie hen aan de buitenwereld heeft getoond.

Thailand staat erom bekend streng en zichtbaar op te treden tegen overtredingen van de wet, zeker wanneer het gaat om drugscriminaliteit of openbare zedendelicten. Verdachten worden vaak bewust aan de buitenwereld getoond, wat bedoeld is als afschrikmiddel en onderdeel van publieke handhaving.

De man en vrouw, beiden 24 jaar oud, werden rond in de middag betrapt terwijl zij volledig naakt seksuele handelingen verrichtten. Volgens ooggetuigen deden zij geen enkele moeite om zich te verbergen. Omstanders konden het stel niet alleen zien, maar ook horen, wat leidde tot verontwaardigde reacties.

Beelden van het incident werden vastgelegd en verspreidden zich snel via sociale media, waar het gedrag van het koppel door velen werd veroordeeld als respectloos en ongepast. Lokale bewoners spraken schande van het voorval en noemden het gedrag ‘als dieren’.

De politie wist het koppel later op te sporen in een hotel in de regio Kathu. Tijdens verhoor gaven zij toe dat zij ‘in het moment’ waren meegesleept tijdens hun vakantie. Beide toeristen kregen een boete van 5.000 baht (ongeveer 150 euro) wegens openbare schennis van de eerbaarheid.

Naast de boete schakelden de autoriteiten ook de immigratiedienst in. Kort na het incident zijn de twee het land uitgezet.

De Thaise autoriteiten benadrukken dat toeristen zich dienen te houden aan de lokale wetten en normen, zeker op het gebied van openbare zedelijkheid.

Het voorval onderstreept volgens de politie dat overtredingen van deze aard streng worden aangepakt, juist om het imago van populaire toeristische bestemmingen te beschermen.