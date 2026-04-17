Drie jongemannen betrapt bij demonteren bromfietsen zonder identificatienummers

Een politieman heeft op dinsdag 14 april, na een tip, aan de Asraf Safoeralaan in Suriname drie jongemannen betrapt die bezig waren met het demonteren van meerdere bromfietsen. Na deze ontdekking werd de plaatselijke politie ingeschakeld, die direct een onderzoek instelde.

Bij controle trof de politie op het adres uitsluitend de drie verdachten aan, terwijl zij onderdelen van bromfietsen aan het demonteren waren. Opvallend was dat geen van de aangetroffen bromfietsen voorzien was van frame- of registratienummers, wat sterk doet vermoeden dat deze van diefstal afkomstig kunnen zijn.

De verdachten Ky-Mani K. (18), Djomaro B. (19) en Damien R. (19) werden ter plaatse staande gehouden. In totaal werden vier bromfietsen aangetroffen. Geen daarvan beschikte over geldige registratienummers en de framenummers ontbraken volledig. Daarnaast kwamen de aanwezige machinenummers niet overeen met de overgelegde nummerbewijzen. In enkele gevallen bleken machinenummers zelfs te zijn weggevijld, waardoor identificatie onmogelijk was gemaakt.

Tijdens afzonderlijke verhoren legden de verdachten uiteenlopende verklaringen af over de herkomst van de bromfietsen. Ky-Mani verklaarde dat een donkerblauw gespoten bromfiets van hem was. Volgens hem had hij het chassis gekocht bij een warenhuis aan de Indira Gandhiweg, terwijl hij de bromfiets zelf ongeveer twee jaar geleden van een onbekende man aan de Helenachristinaweg zou hebben aangeschaft.

Djomaro verklaarde eveneens eigenaar te zijn van een donkerblauwe bromfiets, die hij naar eigen zeggen van zijn oom had gekocht. Damien gaf aan dat twee bromfietsen van hem waren: één zou hij van een onbekende persoon hebben gekocht en de andere betrof een reeds gedemonteerde bromfiets die hij ook had aangeschaft.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het drietal in verzekering gesteld.