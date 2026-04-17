Brunings: “Komende weken cruciaal als het gaat om het aanbod van brandstof vanuit buitenland”

Volgens minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu (OGM) worden de komende weken erg cruciaal als het gaat om de het aanbod van de hoeveelheid brandstof vanuit het buitenland. Indien er vooral een tekort op diesel ontstaat, dan zal de regering genoodzaakt zijn om strategische besluiten te nemen.

“Als wij tekorten krijgen aan diesel, dan gaan wij strategische besluiten moeten nemen. Er is een presidentiële werkgroep die dat nauwlettend volgt. Deze komende weken worden erg cruciaal als het gaat om de supply. De laatste schepen die uit de Straat van Hormuz zijn gegaan komen nu aan waar ze aanvankelijk moesten komen. Ze bewegen heel erg traag.

Die oorlog is drie weken geleden begonnen en nu pas komen ze aan waar ze zijn. Dat betekent dat na deze of volgende week waarschijnlijk er een verschrikkelijke druk komt op het aanbod”, zei Brunings woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Alhoewel Suriname vanuit Staatsolie wel voldoende diesel produceert, wordt deze erg strategisch ingezet waarbij een deel bestemd is voor de export en de rest via de lokale pompstations wordt verkocht. Volgens de minister hebben vooral kwetsbare landen in de wereld meestal wel een strategische voorraad, maar deze zijn ook aan het slinken.

“Dus je krijgt een soort van dubbel effect de komende weken als het gaat om het aanbod van olie. Dus er gaat een druk komen en alle landen gaan het voelen. En dat kan ook in Suriname gebeuren, omdat wij ook benzine importeren. Er gaat ook een prijzenoorlog waarschijnlijk beginnen. Dus je gaat de prijzen ook naar boven zien schieten. Wij gaan dus slimmer moeten omgaan met onze energie”, aldus de minister.