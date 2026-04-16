Verdachte (51) meldt zich bij politie na dodelijke aanval met steen te Boskamp

De 51-jarige Carlo A. heeft zich woensdag vrijwillig aangemeld bij de Surinaamse politie. Hij wordt verdacht van moord, doodslag en zware mishandeling met de dood tot gevolg in het vissersdorp Boskamp.

Het incident vond afgelopen vrijdagmorgen plaats aan de Kandratikieweg in Suriname. Volgens ingewonnen informatie zou de verdachte het slachtoffer, Orlando Scholsberg (46), met een steen op het hoofd hebben geslagen. Scholsberg raakte daarbij zwaar gewond en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.

De politie van Calcutta kreeg de melding en trof het slachtoffer bebloed aan in zijn kamer. Hij lag op de grond en was niet aanspreekbaar. Aan de achterzijde van zijn hoofd werd een barstwond waargenomen, bedekt met gestold bloed. Zowel op de vloer als op het bed werd bloed aangetroffen.

Uit verklaringen blijkt dat een man, die eveneens op het perceel woont, het slachtoffer wilde opzoeken. Hij begaf zich naar de achterzijde van het erf, waar de kamer van Scholsberg zich bevindt. Daar hoorde hij een abnormale ademhaling. Toen hij door het raam naar binnen keek en het laken opzij schoof, zag hij dat het slachtoffer zwaar gewond in een plas bloed lag.

Na de ontdekking waarschuwde hij direct een vrouw die ook op het terrein woont. Zij sloeg alarm, waarna dorpelingen te hulp schoten. Op aanwijzing van de bewoners werd het slachtoffer uiteindelijk in de kamer aangetroffen.

Opvallend is dat op het bed kleine brokstukken van steen, vermengd met zand, werden aangetroffen. Deze waren afkomstig van de steen waarmee het slachtoffer is mishandeld.

De ambulancedienst van de RGD-poli Tijgerkreek werd ingeschakeld om medische hulp te verlenen. Ondanks alle inspanningen overleed het slachtoffer in het ziekenhuis aan de opgelopen verwondingen.

De verdachte heeft inmiddels verklaard dat hij het slachtoffer heeft geslagen. Wat de aanleiding voor de daad was, is vooralsnog niet bekend.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Carlo A. in verzekering gesteld. Het onderzoek is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.