Taus over vernoeming Lelydorp naar Santokhi: “Dit is wat kinderen van de lagere school zouden verzinnen”

Imran Taus van de PALU is het er niet mee eens dat fiscaal jurist Robby Makka eerder heeft voorgesteld om Lelydorp, de hoofdplaats van het district Wanica, te vernoemen naar de recent overleden oud-president Chandrikapersad Santokhi.

“Hoe kan het zijn dat één van de belangrijkste adviseurs van mijn president toen, eigenlijk zonder gêne (schaamte)… dus niet als een grap… gewoon serieus op een dede oso zegt dat we zover zouden moeten gaan in de verering van onze voorgaande president. Juist iemand die zo’n zware intellectuele bagage heeft en zo’n zware positie mocht innemen naast ons staatshoofd, komt met een idee waarvan je denkt: ‘mi Gado. Dit is toch wat kinderen van de lagere school zouden verzinnen’.

Want kinderen op dat niveau hebben dan misschien niet door dat je een hoofdplaats van een district niet zomaar vernoemt naar iemand die gisteren is overleden. Dat vernoem je niet naar mensen. En zeker niet in de Surinaamse context”, zei Taus in het programma Bakana Tori.

Taus, die als lijsttrekker van de OPTSU-combinatie bij de afgelopen verkiezingen 765 stemmen kreeg, stelt dat de Surinaamse samenleving bijzonder is en tegelijkertijd ook ingewikkeld en gevoelig. Hij noemt het voorstel van Makka daarom kleingeestig. “Het Surinaamse volk moet beter in de gaten gaan houden wie in de bestuurskamer zitten van ons land en wat voor ideeën de mensen erop nahouden”, aldus de politicus.

Taus verwijst naar de Pan-American-case, waar de PALU kanttekeningen bij heeft geplaatst en lijnen heeft doorgetrokken. De partij concludeert dat bij het overmaken van de 8 miljoen US dollars naar Pan-American de handtekening van Santokhi als toenmalige president van de Republiek Suriname staat. Hierdoor heeft de PALU nog een appeltje te schillen met Santokhi. En alhoewel de natuur anders heeft beslist, worden de feiten volgens hem niet uitgewist.

Als oud-voorzitter van de Chan Santokhi Foundation in Nederland pleitte Makka ook voor het opzetten van een standbeeld, het vernoemen van een straat naar hem, een bromki dyari-dag, een eredoctoraat en het vernoemen van een politiegebouw naar Santokhi. Taus stelt ook niet op één lijn te zitten wat betreft het standbeeld.

“Ik ben niet op die lijn. Dat ding met zelfverheerlijking… we moeten ervan afstappen. Dat is ook kleingeestig. Voor het volk wordt het een probleem wanneer we dit soort dingen doen, wanneer het ten onrechte is. En ik denk dat we in de kwestie-Santokhi nog niet kunnen zeggen dat het terecht is. Dus als dat standbeeld komt op het VHP-terrein of aan de Rooslaan, dan no problem. Maar als dat standbeeld plotseling moet komen op het Onafhankelijkheidsplein, dan mogen het volk en de politiek reageren. Want als je nationale helden aan het creëren bent, dan moeten wij dat toch met ons allen beleven?”, aldus Taus.