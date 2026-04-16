Rishanu Santokhi begrijpt aanhouding nog steeds niet en eist teruggave van spullen door OM

Rishanu Santokhi (34) zegt nog steeds niet te begrijpen waarom hij op 3 maart bij aankomst op de luchthaven in Suriname door de politie werd aangehouden en op 18 maart werd vrijgelaten. Hij uit stevige kritiek op het optreden van de autoriteiten en spreekt van schending van zijn rechten.

“Nog steeds snap ik niet waarom ik opgepakt was en 2 weken vastgezeten heb,” aldus Santokhi. Hij stelt dat hij bij aankomst op de Johan Adolf Pengel International Airport uit het vliegtuig werd gehaald en geen gelegenheid kreeg om zijn familie te informeren. “Ik mocht bij aankomst niet aan mijn telefoon gaan en mijn familie niet bellen.”

Volgens Santokhi werd hij vervolgens in boeien geslagen en zonder duidelijke reden afgevoerd naar politiebureau Munder. Naar eigen zeggen mocht hij daar geen advocaat of familie bellen en werd hij constant geïntimideerd door agenten. Verder stelt hij dat hij de wachtwoorden van zijn laptop en telefoons moest afstaan aan de agenten van Digitale Recherche.

De kwestie zou verband houden met uitspraken die Rishanu deed in een radio-interview, waarin hij kritiek uitte op het functioneren van het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) en zijn vader, wijlen oud-president Chandrikapersad Santokhi, beschuldigde van een opdrachtgeversrol. “Is mijn mening de reden dat ik als terrorist uit het vliegtuig gehaald werd?” vraagt hij zich af.

Rishanu stelt dat hij onterecht heeft vastgezeten en wijst erop dat, volgens hem, voor smaad en laster geen inverzekeringstelling mogelijk is volgens het Wetboek van Strafrecht. “Ook een verdachte heeft rechten en al mijn rechten zijn geschonden,” meent hij.

Daarnaast zegt hij dat zijn persoonlijke eigendommen nog niet zijn teruggegeven. “Ik wil mijn paspoort terug, mijn laptop en mijn drie telefoons,” benadrukt hij. De zaak ligt volgens hem bij een officier van justitie van het OM.

Santokhi noemt de gang van zaken ‘onbehoorlijk bestuur’ en geeft aan juridische stappen, waaronder een kort geding, te ondernemen als zijn bezittingen niet worden teruggegeven.