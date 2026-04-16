Monorath noemt diefstal borstbeelden verschrikkelijk en schandalig

Minister Harish Monorath noemt het verschrikkelijk en schandalig dat ook borstbeelden in de binnenstad van Paramaribo het doelwit worden van criminelen. Afgelopen weekend is het borstbeeld van wijlen oud-president Lachmipersad Frederik ‘Fred’ Ramdat Misier is gestolen voor het kantongerecht aan de Grote Combéweg in Suriname.

Middels aanwezige camerabeelden is een verdachte reeds in beeld gebracht, maar het borstbeeld is nog niet terecht. Monorath doet een verzoek aan de gemeenschap om, indien het borstbeeld ergens ten verkoop wordt aangeboden, terug te geven.

‘Het is verschrikkelijk en schandalig. Te meer daar deze borstbeelden behoren tot het cultureel en historisch erfgoed van een heel land. Als deze beelden niet van koper zijn, dan zijn ze van brons. Hierdoor vertegenwoordigen ze een enorme intrinsieke waarde…alleen vanwege hun gewicht. Echter is hun historische waarde van onschatbare waarde voor de Surinaamse samenleving”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Volgens Monorath staat men er niet bij stil dat deze borstbeelden vaak vervaardigd zijn door Surinaamse artiesten die een internationale status hebben vergaard en misschien ook niet meer in leven zijn. Het gevaar is dat deze beelden dan worden gesmolten.

Volgens Monorath heeft hij bij zijn aantreden als minister samen met het directoraat Openbaar Groen een traject ingezet dat op dit moment nog niet definitief is beschreven. Eén van de zaken is om opkopers van koper en daaraan gerelateerde metalen onmiddellijk te reguleren of stop te zetten.

“Kleine drugsgebruikers stelen overal koperen buizen. Ze stelen je hydrofoor en meters, stroomkabels worden gesneden. De situatie blijft schrijnend”, stelde hij. De bewindsman stelde dat onlangs ook het borstbeeld van de musicus Eddy Snijders, die langs de Fort Zeelandiaweg nabij het kabinet van de president stond, is buitgemaakt.

Er wordt nagegaan hoe de resterende beelden in deze fase veiliggesteld kunnen worden. Een optie is om ze allemaal voor nu te verwijderen zodat kwaadwilligen niet de ruimte krijgen om deze voor een habbekrats te gaan verkopen.