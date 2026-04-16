Monorath kondigt veiligheidszone aan in historisch gedeelte binnenstad Paramaribo

Om de veiligheid en openbare orde in de binnenstad te verbeteren, heeft minister Harish Monorath van Justitie en Politie in Suriname (JusPol) aangekondigd een veiligheidszone in te stellen. Deze veiligheidszone zal vanaf het pompstation SOL On The Run schuin tegenover Hotel Torarica zijn tot aan het einde van de Centrale Markt Paramaribo.

“Dat is het voorstel. Vanuit Justitie hebben we hierin voorbereiding getroffen. Ik heb het vaker aangehaald. We gaan enkele straten naar binnen toe tot waar het historisch gedeelte van Paramaribo ongeveer zal aflopen”, zei Monorath woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

Volgens de bewindsman heeft de samenleving in de afgelopen tijd meer politieagenten op de been gezien en zijn er ook vaker auto’s verplaatst. Aan de ene kant begrijpt hij dat de burgerij klaagt vanwege het tekort aan parkeerplaatsen in de binnenstad. “Dat is nog een uitdaging, want als je niet kan parkeren, kan je ook niet verpozen. Als je niet kan verpozen, gaan de mensen die daar hun standjes hebben ook geen verkoop hebben.

Dus het is een ketenbenadering die we beter moeten inrichten. Maar wij zijn in elk geval begonnen met de veiligheid”, stelde hij. Monorath deed een beroep op de samenleving om bij de signalering van drugsgebruikers of drugsverkopers in dit gebied, dit dan gewoon aan de politie door te geven.

De minister ging ook in op de situatie die sommige marktventers veroorzaken, waarbij het openbaar verkeer en openbare orde wordt verstoord . “Ze verkopen hun groente langs de weg en ik heb als ministers niets ertegen. Maar ik wil wel aankaarten dat het beter gereguleerd moet worden. Ik heb instructies gegeven aan de korpschef, want ik wil niet dat ze de mensen wegjagen en alle groente in beslag nemen. Want alla sma e suku wan pikin libi.

Maar de mensen die weten dat ze daar niet mogen zijn, probeer je groenten of producten zodanig aan de man te brengen dat je het openbaar verkeer en openbare orde zo min mogelijk als last bent. Er zijn regels en wetten. Gaat u in overleg. Als u ziet dat u vastloopt, maakt u dat dan kenbaar”, aldus de minister.