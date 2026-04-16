Man die woning in brand stak en verdelgingsmiddel innam, overlijdt in ziekenhuis

De 44-jarige Regilio R., die woensdagmiddag zijn woning in brand stak en een verdelgingsmiddel innam, is in het ziekenhuis overleden.

Vernomen wordt dat buurtbewoners de politie hebben gealarmeerd. Een buurvrouw verklaarde dat zij Regilio en zijn echtgenote luid hoorde discussiëren, waarbij hij zich agressief uitliet. Hij zou onder meer in het Sranantongo hebben geroepen: “Mi o kier yu mapangpang.” Kort daarna zag zij dat de man een bruine fles, vermoedelijk met het verdelgingsmiddel Gramaxone, ter hand nam en de inhoud direct innam.

Na het incident rende Regilio het erf af in de richting van de straat. Een buurtbewoner wist de fles uit zijn handen te nemen. De man werd vervolgens door omstanders naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo gebracht, waar hij rond middernacht is overleden.

De partner van het slachtoffer, C.R. (48), verklaarde dat zij ten tijde van het incident niet thuis was. Bij haar terugkeer werd zij direct aangevallen door haar partner. Volgens haar verkeerde hun relatie al geruime tijd in een gespannen sfeer, waarbij de man haar beschuldigde van ontrouw. Uit angst voor haar veiligheid vluchtte zij naar het berghok, terwijl de man haar met de dood bedreigde. Kort daarna werd door buurtbewoners alarm geslagen dat de woning in brand stond.

De brand ontstond op de bovenverdieping van de stenen hoogbouwwoning aan de Cricketstraat. De brandweer wist het vuur onder controle te krijgen, maar de schade is aanzienlijk. De inboedel is grotendeels verwoest en een matras in een van de slaapkamers is deels afgebrand. Er deden zich geen andere persoonlijke ongelukken voor.

Op het erf trof de politie braaksel aan met een groene substantie, evenals de betreffende bruine fles met een vergelijkbare vloeistof. Deze is in beslag genomen voor verder onderzoek.

De woning is aangesloten op het elektriciteitsnet van de EBS en blijkt verzekerd te zijn. De politie van Latour is bezig met het onderzoek.