Kinderen overleden door oververhitting na achterlaten in auto

Hoewel het onderzoek naar de dood van drie kinderen afgelopen weekend nog niet is afgerond, is er al meer duidelijk geworden over wat zich zeer waarschijnlijk heeft afgespeeld. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de kinderen in een auto waren achtergelaten.

Door de hitte en de snelle temperatuurstijging in het voertuig is zeer waarschijnlijk oververhitting ontstaan. Een voertuig warmt namelijk extreem snel op, zelfs bij relatief milde buitentemperaturen. Binnen 10 tot 20 minuten kan de temperatuur in een afgesloten auto oplopen tot boven de 40 à 50 graden Celsius.

Voor jonge kinderen is dat bijzonder gevaarlijk. Hun lichaam warmt sneller op dan dat van volwassenen, ze kunnen minder goed zweten en afkoelen en zijn niet in staat om duidelijk aan te geven dat er iets mis is. In zulke omstandigheden kan binnen korte tijd sprake zijn van hitte-uitputting, waarbij een kind sloom wordt en een versnelde hartslag krijgt.

Als de situatie aanhoudt, kan dit overgaan in een hitteberoerte. De lichaamstemperatuur stijgt dan tot boven de 40 graden, terwijl het lichaam zichzelf niet meer kan afkoelen. In dat stadium kunnen ernstige orgaanschade en hersenbeschadiging optreden.

Zonder tijdig ingrijpen kan dit proces binnen korte tijd fataal aflopen, wat in deze zaak zeer waarschijnlijk ook is gebeurd. Dit wordt ondersteund door de uitkomsten van het obductieonderzoek naar de doodsoorzaak. Daaruit is naar voren gekomen dat het hersenweefsel van de slachtoffers flink gezwollen was en dat een zonnesteek ze fataal is geworden.

Bij aankomst op de Spoed Eisende Hulp (SEH) vertoonden de jonge kinderen geen teken van leven meer.

Volgens een eerder bericht van het Korps Politie Suriname waren de kinderen door hun ouders naar de SEH gebracht, aangezien zij na het eten overgaven. Dit lijkt niet te kloppen met de uitkomsten van de obductie. De afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie heeft de zaak nog in onderzoek.