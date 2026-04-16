Braziliaanse gouddelver vermoedelijk onwel geworden en in waterput gevallen

De politie in Suriname heeft laten weten dat de Braziliaanse man die dinsdagavond dood in het water werd aangetroffen in het verzorgingsgebied van Brownsweg, vermoedelijk om het leven gekomen is na een medische noodsituatie.

Volgens de politie gaat het om de 37-jarige gouddelver O.J., die zich eerder die dag niet goed zou hebben gevoeld. Rond 14.00 uur verliet hij zijn verblijfplaats in een goudkamp bij Toetaja Birgie en liep in de richting van een waterput.

Toen hij uren later nog niet was teruggekeerd, sloeg de ongerustheid toe bij zijn collega’s, die een zoektocht startten. Bij de waterput werden zijn slippers aangetroffen, waarna een van de mannen het water inging. Daar werd O.J. roerloos aangetroffen en uit de put gehaald, maar hij bleek al te zijn overleden.

Uit het verdere onderzoek is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Een arts stelde vast dat het om een natuurlijke dood gaat. Het vermoeden bestaat dat de man onwel werd, mogelijk als gevolg van een hartinfarct, en vervolgens in de waterput terechtkwam.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lichaam inmiddels afgestaan aan de nabestaanden.