Wachtpost Staatsolie beschoten: bewaker ontsnapt, daders slaan op de vlucht

Bij de wachtpost van Staatsolie Suriname aan de Gangaram Pandayweg zijn dinsdagavond schoten gelost. Daarbij werd het wachthuis onder vuur genomen, terwijl een bewaker zich op dat moment op de locatie bevond.

Na het incident trof de Surinaamse politie twee kogelinslagen aan in een container die als wachtruimte werd gebruikt. Ook zijn op de plaats delict drie hagelpatronen gevonden en veiliggesteld voor verder onderzoek.

De bewaker bleef bij het schietincident ongedeerd. Volgens zijn verklaring zag hij kort nadat de schoten waren gelost een grijze pick-up langsrijden.

De politie van Groningen heeft de aangifte opgenomen en een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het schietincident. Tot nu toe zijn er nog geen verdachten aangehouden.

De opsporing en aanhouding van de daders zijn in volle gang.

