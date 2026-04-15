Vreedzaam: “We weten niet dat we ooit een gek als regeringsleider krijgen”

NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam vindt de Wet In Staat van Beschuldigingstelling en Vervolging Politieke Ambtsdragers (WIPA) noodzakelijk om politieke vervolging te voorkomen. Volgens de politica weet niemand of Suriname ooit in de toekomst een gek als regeringsleider krijgt die politieke tegenstanders gaat opsluiten.

“We weten niet dat we ooit een gek krijgen die regeringsleider wordt en gewoon zegt dat, omdat je van een politieke partij bent, ga ik je gewoon oppakken”, zei Vreedzaam in het programma ABC Actueel.

Diverse personen hebben eerder hun kanttekeningen geplaatst bij deze wet. Zo noemde advocaat Hugo Essed deze wet een bijzonder onding en de puurste bescherming van politieke figuren.

DA’91-voorzitter Angelic del Castilho vindt dat artikel 140 uit de Grondwet moet worden geschrapt, aangezien de WIPA De Nationale Assemblee (DNA), oftewel de partijpolitiek, de ruimte biedt om straffeloosheid te propageren.

Vreedzaam stelt dat politieke vervolging internationaal ook wordt bestraft en ook in internationale verdragen is opgenomen. Zij noemde gevallen waarin politieke ambtsdragers in andere landen in gevangenissen zijn geplaatst, mishandeld, gemarteld of zelfs gedood.

“Je moet die toetsing hebben en dat is wat we nu moeten doen. Het is heel moeilijk, omdat je een wet hebt die in 2002 is gemaakt en we daarna nooit meer naar die wet hebben gekeken”, aldus Vreedzaam.