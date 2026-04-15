Vliegtuig uit Suriname botst tegen kapua en raakt van landingsbaan in Guyana

vliegtuig Trans Guyana Airways raakt van landingsbaan in Guyana 14 april 2026

Een toestel van Trans Guyana Airways is dinsdagavond in Guyana beschadigd geraakt nadat het tijdens de landing in botsing kwam met een kapua op de Eugene F. Correia (Ogle) International Airport.

Het vliegtuig, een Beechcraft 1900 met registratie 8R-GAQ, arriveerde iets na 18.00 uur vanuit Suriname toen het incident zich voordeed. Volgens voorlopige informatie kwam de propeller van het toestel in contact met het dier dat zich op de landingsbaan bevond.

Door de impact liep het vliegtuig aanzienlijke schade op en raakte het van de landingsbaan, waarna het op een grasveld naast de baan tot stilstand kwam. Volgens bronnen op de luchthaven in Guyana vielen er geen gewonden onder passagiers en bemanningsleden.

De Beechcraft 1900 is een tweemotorig turbopropvliegtuig dat veel wordt ingezet voor regionale vluchten.

De Guyanese autoriteiten hebben een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de toedracht van het incident, met bijzondere aandacht voor de vraag hoe het dier toegang kon krijgen tot de landingsbaan. Nadere informatie volgt zodra meer details beschikbaar zijn.

