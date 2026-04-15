Politie zet val en pakt handlanger van telefonische oplichter op

Een oplichtingszaak in Nickerie heeft dinsdag geleid tot de arrestatie van een 32-jarige verdachte die volgens de politie geld in ontvangst zou nemen namens een telefonische oplichter. De man liep tegen de lamp tijdens een gecontroleerde vervolgafspraak, nadat een vrouw eerder was benaderd door iemand die zich uitgaf voor een griffier van het Hof van Justitie in Suriname.

Volgens de Surinaamse politie werd de benadeelde telefonisch overtuigd dat haar lopende rechtszaak sneller afgehandeld kon worden, mits zij een fors geldbedrag in vreemde valuta zou betalen. De beller zou haar onder die valse voorstelling van zaken hebben opgedragen het geld af te geven bij het gebouw van Sociale Zaken in Nickerie.

Juist daar zette de politie vervolgens de val open. Tijdens een nieuwe afspraak werd de aangeefster door agenten begeleid naar dezelfde locatie. Op die plek dook een man op die het geld namens de beller moest ophalen. De verdachte, geïdentificeerd als de 32-jarige H.G., werd meteen aangehouden.

Bij de arrestatie nam de politie zowel een mobiele telefoon als het voertuig waarmee de man zich verplaatste in beslag. De vermoedelijke opdrachtgever, de persoon die telefonisch contact onderhield met het slachtoffer, verscheen niet op de afgesproken locatie en is nog voortvluchtig.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is H.G. hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De politie werkt intussen aan de opsporing van de tweede verdachte.

De zaak onderstreept volgens het Korps Politie Suriname opnieuw hoe geraffineerd telefonische oplichters te werk gaan. Zij doen zich voor als medewerkers van officiële instanties en zetten mensen onder druk om snel geld af te staan of persoonlijke gegevens prijs te geven.

De politie benadrukt dat officiële instanties uitsluitend bellen met dienstnummers en nooit met privénummers. Ook zullen deze instanties nooit telefonisch geld vragen om rechtszaken of andere procedures te bespoedigen. Burgers wordt daarom met klem gevraagd verdachte telefoontjes niet te vertrouwen en de politie direct in te schakelen, zodat meer slachtoffers kunnen worden voorkomen.