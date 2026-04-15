Politie schiet voortvluchtige crimineel neer bij aanhouding

De 20-jarige crimineel Joël M. is dinsdagavond door de politie neergeschoten tijdens zijn aanhouding bij de hoek van de Indira Gandhi- en Welgedacht C-weg in Suriname. Omstanders zeggen aan Waterkant.Net dat hij daarbij werd geraakt in zijn been, zitvlak, buik en arm.

De jongeman werd al geruime tijd opnieuw gezocht in verband met onder meer de dodelijke schietpartij in een woning aan de Groenhartstraat, die plaatsvond in de nacht van zondag 29 op maandag 30 maart. Daarnaast wordt hij in verband gebracht met meerdere gewapende overvallen in Paramaribo en het binnenland. Sinds de moord was hij voortvluchtig.

Na uitgewerkte informatie van diverse gespecialiseerde inlichtingendiensten kwam de verdachte in beeld bij de politie. Kort voor zijn aanhouding werd hij gesignaleerd in een Suribetshop aan de Indira Gandhiweg. Toen hij merkte dat de politie hem op het spoor was, sloeg hij op de vlucht richting de Welgedacht C-weg.

De sterke arm zette daarop de achtervolging in. Er werden meerdere waarschuwingsschoten gelost, maar de verdachte bleef vluchten. Vervolgens is gericht geschoten, waarbij de 20-jarige op meerdere plaatsen werd geraakt.

De crimineel werd per ambulance overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Uit onderzoek van onze redactie blijkt dat Joël in de afgelopen jaren meerdere keren in aanraking is geweest met de Surinaamse justitie. In september 2022, toen hij 17 jaar oud was, ontsnapte hij samen met een andere 17-jarige arrestant uit het cellenhuis van Opa Doeli. Zij werden binnen twee dagen opnieuw aangehouden en weer achter tralies geplaatst.