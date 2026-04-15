Monorath: “Vijf dagen, vijf lijken…het is verwerpelijk”

Suriname is volgens minister Harish Monorath van Justitie en Politie (JusPol) de afgelopen week overspoeld geworden met lijken die zijn aangetroffen.

“Haast elke dag. Vijf dagen, vijf lijken. Allemaal omgebracht als gevolg van geweld. Steekverwondingen tot andersoortige vormen van geweld. De mensen zijn vermoord en de lijken zijn geplaatst op plekken waar men dacht dat men het niet direct zou kunnen vinden.

Eentje is zelf op een school gevonden en anderen zijn gevonden langs de weg in gebieden waar mensen niet elke dag gaan. Het is verwerpelijk. We zijn bezig met al die onderzoekingen om te kijken wie deze levensberovingen hebben veroorzaakt en hoe het komt dat dit aan het oog van ons allen is ontglipt”, zei de bewindsman woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM) – vergadering.

De bewindsman vindt het jammer dat hij geen safe city camera’s in die gebieden had. Anders kon hij de dader(s) in beeld kunnen brengen. Deze moordenaars konden dan ook voor andere alternatieven hebben gekozen of zijn ontmoedigd om zo een daad te verrichten.

“Men denkt in Suriname dat we iemand gewoon ergens kunnen wegbrengen en die persoon kunnen vermoorden. Dat mag niet. Het is in strijd met de wet. Het is in strijd met hoe wij als Surinamers denken en leven. En ik keur het als minister ten zeerste af”, aldus de minister.

Volgens Monorath heeft het land drie weken terug we zes dagen achter elkaar elke dag een aanrijding gehad met dodelijke afloop. Het gaat om slachtoffers op twee e-bikes, een bromfiets, een motorfiets, een auto en een bootongeval.