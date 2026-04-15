Jongemannen vrij in zaak betreffende wisselen valse US dollars te Albina

In Suriname zijn vijf jongemannen in de leeftijd van 18 tot 22 jaar, die op donderdag 26 maart te Albina werden aangehouden voor het wisselen van valse Amerikaanse dollars, op verzoek van hun advocaat Maureen Nibte in vrijheid gesteld.

De verdachten zouden een ondernemer hebben benadeeld voor een bedrag van 1.400 Amerikaanse dollars, waarvoor zij 51.000 Surinaamse dollars ontvingen. Vier van de vijf hebben hun betrokkenheid erkend en spijt betuigd.

Volgens de verdediging gaat het om first offenders. Zij verdienen een kans om hun fout buiten detentie recht te zetten, onder begeleiding van hun familie en gemeenschap. De advocaat benadrukte dat het belangrijk is dat deze jongemannen niet verder afglijden, maar juist de kans krijgen om verantwoordelijkheid te nemen en terug te keren naar de samenleving.

Gelet op hun jeugdige leeftijd, het ontbreken van een strafblad, het getoonde berouw en de bereidheid tot volledige restitutie, werd met klem verzocht om invrijheidsstelling. Volgens Nibte is dit in het belang van zowel de verdachten als de samenleving.

Een deel van het geld, namelijk 28.000 SRD, is inmiddels in beslag genomen. De families hebben toegezegd het resterende bedrag te vergoeden. De rechter-commissaris ging daarom akkoord met het verzoek tot opheffing van hun inverzekeringstelling.