Ellen Liqui Lung viert 100ste verjaardag

Ellen Florence Liqui Lung heeft op zaterdag 11 april haar 100ste verjaardag gevierd in Suriname, een bijzondere mijlpaal die werd omringd door warmte, muziek en familie.

De viering kreeg een extra tintje toen districtscommissaris Marlon Budike van Paramaribo Noord haar verraste met een speciaal voor haar gezongen verjaardagslied. Dit zorgde voor een ontroerend moment dat zichtbaar indruk maakte op de jarige en de aanwezigen. Ook de algemeen directeur van het Zorg Hotel, Wayne Telgt, droeg bij aan de feestvreugde met het zingen van christelijke liederen.

Dankzij een livestream konden familieleden in het buitenland deze bijzondere dag op afstand meebeleven en deel uitmaken van het eeuwfeest.

Liqui Lung werd geboren op 11 april 1926 in Paramaribo als dochter van Matilda Helena Tjon A Si en Frits Liqui Lung. Zij groeide op in een gezin van elf kinderen, als tweede in de rij. Haar vader was leerkracht en haar moeder werkte als verpleegkundige. In haar jeugd woonde zij aan de Kosterstraat en later aan de Gongrijpstraat.

Na haar opleiding aan de Sint Louiseschool vervolgde zij haar studie op HBO-niveau. Op jonge leeftijd kreeg zij te maken met het verlies van haar vader, die op 46-jarige leeftijd overleed. Samen met haar broer nam zij de verantwoordelijkheid op zich voor de zorg van de overige negen kinderen.

De1 100-jarige bouwde een lange en toegewijde carrière op van 38 jaar bij het ministerie van Opbouw, tegenwoordig bekend als het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), waar zij werkzaam was op de afdeling Hoofddienst der Domeinen. Daarnaast werd zij zes jaar gedetacheerd voor corruptieonderzoeken onder leiding van het leger.

Naast haar professionele leven stond zij bekend als een toegewijde moeder. Zij bracht haar dochters, Lilian Ferrier en Monique David, groot en is inmiddels gezegend met drie kleinkinderen en vier achterkleinkinderen. Haar vitaliteit bleef opmerkelijk: tot haar 94ste was zij actief in de sportschool bij Aqua Fitt.

Haar kracht, doorzettingsvermogen en levenslust vormen een inspiratie voor velen. Ter gelegenheid van haar 100ste verjaardag ontving zij uit handen van districtscommissaris Budike, namens president Jennifer Simons, een enveloppe. Daarnaast werd zij onderscheiden met een oorkonde van het districtscommissariaat Paramaribo Noord.