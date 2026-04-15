Ebu Jones over DNA-salaris: “Ik vind dat je voor kwaliteit moet betalen”

“Ik vind dat je voor kwaliteit moet betalen”, zegt NDP-parlementariër Ebu Jones naar aanleiding van de voortdurende kritiek op het salaris van 130.000 SRD dat leden van De Nationale Assemblee in Suriname (DNA) maandelijks ontvangen.

In het programma Retrospectie op LIM FM stelde de NDP’er dat hij dit voor zichzelf zegt op basis van de werkzaamheden die hij verricht als volksvertegenwoordiger. Het bedrag vindt hij daarom goed.

In februari diende NPS-parlementariër Poetini Atompai vier wetsvoorstellen in om de onredelijk hoge geldelijke voorzieningen van de drie staatsmachten te herzien. Opvallend genoeg heeft de volksvertegenwoordiging tot nu toe slechts de salarissen van de rechterlijke macht op de operatietafel geplaatst en wordt er weinig tot niets gezegd over het salaris van DNA-leden.

Het argument van sommige parlementariërs dat zij veel uitgaven hebben en dat de huidige 130.000 SRD aan schadeloosstelling voor hen niet genoeg is, gaat bij Atompai niet op. Volgens hem moeten DNA-leden leren begrijpen dat de politiek hen niet moet verzorgen. Het stoort hem dat mensen die zonder de politiek niets zouden verdienen, ineens via de politiek bedragen van 500.000 SRD willen verdienen.

Ook socialmediababbelaar Bennie Miranda, die na de ABOP, BEP en VHP nu bij de NDP zit, zei vorige maand dat huidige DNA-leden en ministers van de NDP vóór de afgelopen verkiezingen tegen salarisverhogingen waren. Hij noemde de namen van de NDP’ers Ebu Jones, Ann Sadi, Stephen Tsang, Rabin Parmessar en Melvin Bouva.

“Now now no wan fu den e opo den mofo! Bouterse zal wel in zijn graf omdraaien, want al deze NDP’ers stellen Bouterse teleur. Je kunt bijna zeggen dat ze hetzelfde doen als de VHP van toen. Want tot nu toe voeren ze hetzelfde beleid van de VHP door”, aldus Miranda.