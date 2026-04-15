Bromfiets raakt vast onder ambulance na aanrijding

Een bromfiets is dinsdag rond middernacht vastgeraakt onder een ambulance na een aanrijding op de kruising van de Verlengde Keizer- en Van Idsingastraat in Suriname.

De bromfietser verleende op de kruising geen voorrang aan de ziekenwagen, met de botsing als gevolg. De veroorzaker kwam met de schrik vrij.

Ten tijde van het ongeval was er geen patiënt aan boord van de ambulance. De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek.

De tweewieler raakte zwaar beschadigd. Het was een hele klus om deze van onder de ziekenwagen te halen.