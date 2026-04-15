Braziliaanse man dood in water aangetroffen na vermissing

Een Braziliaanse man is dinsdagavond dood aangetroffen in het verzorgingsgebied van de politie Brownsweg in Suriname. Het slachtoffer werd gevonden door zijn collega’s.

Vernomen wordt dat de man was gaan baden en niet meer terugkeerde. Toen hij uitbleef, sloeg de ongerustheid toe bij zijn collega’s, die vervolgens zelf een zoektocht startten.

Tijdens die zoektocht troffen zij het slachtoffer uiteindelijk in het water aan. Hij werd daarna naar de oever gebracht.

Onder welke omstandigheden hij in het water terechtkwam, is vooralsnog niet duidelijk.

De politie van Brownsweg kreeg de melding en zal de plaats delict onderzoeken om de toedracht vast te stellen.