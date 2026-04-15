Bennie Miranda zegt met achterban van 52.000 personen naar NDP te zijn gegaan

Sociale media-babbelaar en veelvuldige partijwisselaar Bennie Miranda (56) zegt dat hij niet met een ‘leeg bootje’ naar de NDP is gegaan. Volgens hem heeft hij een achterban van 52.000 personen, gebaseerd op het aantal volgers op zijn Facebookpagina. Hij stelt in een interview met Culturu TV dat deze groep zijn achterban vormt en dat hij daarmee de overstap naar de paarse partij heeft gemaakt.

Miranda maakte op vrijdag 10 april in een livevideo op Facebook bekend dat hij bij de NDP is. Met het aanhangen van de paarse partij maakt hij een grote draai, want in het verleden heeft hij naast president en NDP-voorzitter Jennifer Simons ook erevoorzitter Desi Bouterse en diverse partijtoppers fel bekritiseerd en voor alles en nog wat uitgemaakt. Hij stelt dat zijn eerdere uitspraken podiumtaal waren en gebruikt nu alleen nog lovende woorden voor hen.

De babbelaar zocht sinds vorig jaar zijn geluk bij de paarse partij in Suriname. In augustus diende hij een sollicitatie in bij het Kabinet van de President. In die brief gaf hij aan te willen functioneren als strategisch communicatieadviseur en persoonlijk verdediger van president Simons en de NDP.

Miranda stelde daarbij een maandelijkse bezoldiging van SRD 69.000 voor en lichtte dit bedrag toe met een onderbouwing. Marcel Oostburg bracht via een video naar buiten dat er een sollicitatiebrief was ingediend bij het Kabinet van de President, zonder daarbij een naam te noemen. Hij stelde de brief in zijn brievenbus te hebben ontvangen.

Op basis van de inhoud van de brief rees al snel het vermoeden dat het om Bennie Miranda ging. Nader onderzoek van onze redactie bevestigde dit. Miranda reageerde zichtbaar verontwaardigd op het uitlekken van zijn sollicitatie en uitte daarna via Facebook zijn ongenoegen, waarbij hij kritiek leverde op zowel de NDP als president Simons.

Aan het begin van dit jaar zei Miranda nog dat de NDP het Surinaamse volk voor de gek heeft gehouden en belazerd.