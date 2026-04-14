Vliegtuig met illegale passagiers geland op Zorg en Hoop; meerdere eenheden onderzoeken zaak

Bij de eerste ingang van luchthaven Zorg en Hoop in Suriname, is maandagavond een Cessna vliegtuig met registratienummer N56H geland. Aan boord bevonden zich drie illegale passagiers.

Na de landing werd direct assistentie ingeroepen, waarna de Surinaamse autoriteiten het toestel veiligstelden. De aanwezigheid van de drie personen, die mogelijk zonder geldige documenten het land zijn binnengekomen, leidde tot een onderzoek.

Volgens ingewonnen informatie is de zaak inmiddels in handen van meerdere gespecialiseerde eenheden.

Onder andere het Justitieel Interventie Team (JIT) en de Narcoticabrigade zijn betrokken bij het onderzoek naar de herkomst van het toestel, de identiteit van de passagiers en mogelijke criminele netwerken achter de vlucht.

De betrokken eenheden en inlichtingendiensten hebben het vliegtuig grondig doorzocht. Het onderzoek richt zich niet alleen op mogelijke mensensmokkel, maar ook op eventuele andere illegale activiteiten.