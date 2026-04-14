Telesur pakt slechte tv-ontvangst aan: operatie richt zich vooral op achterland

Telesur is begonnen met een landelijke operatie om de ontvangst van digitale televisie en de telefonie- en internetverbindingen in Suriname structureel te verbeteren. De actie moet vooral uitkomst bieden voor gebieden in het binnenland waar inwoners nog altijd verstoken zijn van een stabiel televisiesignaal.

Volgens het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme gaat het om een grootschalig traject waarbij verouderde apparatuur wordt vervangen en nieuwe systemen worden geïnstalleerd. Daarmee wil de overheid de connectiviteit met het achterland merkbaar versterken. De verwachting is dat in delen van het binnenland al binnen enkele weken concrete verbeteringen merkbaar zullen zijn.

Juist daar ligt ook de grootste uitdaging. Het ontsluiten van nederzettingen met een zeer lage bevolkingsdichtheid blijft volgens het ministerie een lastig vraagstuk. Toch wordt dat gezien als een belangrijk uitgangspunt: iedere burger op Surinaams grondgebied moet telefonisch bereikbaar zijn en toegang hebben tot overheidsinformatie en betrouwbare nieuwsvoorziening via televisie.

In het kader van die aanpak woonde minister Raymond Landveld op vrijdag 10 april, samen met waarnemend directeur Communicatie Louis Alfaisie en andere functionarissen van het ministerie, een presentatie bij van Telesur-directeur Doric Ramlakhan over het gekozen traject.

Omdat direct herstel van traditionele signalen in sommige afgelegen gebieden door geografische en technische beperkingen moeilijk blijft, wordt ook ingezet op Telesur+ als digitaal alternatief. Deze mobiele applicatie, die eind vorig jaar werd gelanceerd en speciaal voor de lokale markt is ontwikkeld, moet bewoners in die regio’s toch toegang geven tot televisiecontent.

Via Telesur+ kunnen gebruikers op hun smartphone 24 uur per dag live televisie volgen. Het platform biedt volgens het persbericht een breed zenderaanbod met onder meer STVS, ATV, Apintie, SUN, Trishul, GOV TV en DNA TV. Daarnaast zijn er voor sportliefhebbers extra kanalen beschikbaar, zoals ESPN en Rush Sports, en is er ook de mogelijkheid om de UEFA Champions League te volgen. Ook grote nationale en internationale evenementen, zoals de Suriname Major League en het FIFA World Cup-toernooi, kunnen via het platform worden aangeboden, mits de uitzendrechten aan Telesur en ATV zijn toegewezen.

Met deze operatie zet Telesur dus niet alleen in op beter bereik, maar ook op een bredere digitale toegang tot informatie en televisie, vooral voor gemeenschappen die daar al lange tijd op wachten.