Slapende man met steen aangevallen te Boskamp; slachtoffer overlijdt in ziekenhuis

Een man is afgelopen weekend in Boskamp, Suriname, door een ander met een steen aangevallen terwijl hij lag te slapen.

Vernomen wordt dat het slachtoffer daarbij ernstige verwondingen in het gelaat opliep. Hij werd met spoed vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar hij later aan zijn verwondingen is overleden.

De politie van Calcutta kreeg pas later bericht van het overlijden, nadat het dossier van het slachtoffer was opgehaald.

De zaak is inmiddels voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie.