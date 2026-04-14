Regiocommandant Oost overgeplaatst; Lie A Kwie neemt leiding over

Commissaris van politie John Krieshnadath is op maandag 13 april overgeplaatst van zijn functie als regiocommandant van Oost naar de afdeling Bedrijfsvoering van het Korps Politie Suriname, waar hij de functie van hoofd bekleedt. Dat is bevestigd door de nieuwe korpschef, Melvin Pinas.

Volgens Pinas houdt de overplaatsing verband met beleidskwesties binnen het korps. Over de precieze achtergrond daarvan zijn vooralsnog geen nadere details bekendgemaakt.

Met ingang van 13 april is commissaris van politie Derrick Lie A Kwie belast met de leiding over Regio Oost. Hij was voorheen hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering.

Met deze wijziging heeft de politieorganisatie in het oosten van het land per direct een nieuwe leiding.