HomeOnderwerpenJustitie en politieRegiocommandant Oost overgeplaatst; Lie A Kwie neemt leiding over
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Regiocommandant Oost overgeplaatst; Lie A Kwie neemt leiding over

Derrick Lie A Kwie tijdens een bevorderingsceremonie van de politie.

ADJUMA Party

Commissaris van politie John Krieshnadath is op maandag 13 april overgeplaatst van zijn functie als regiocommandant van Oost naar de afdeling Bedrijfsvoering van het Korps Politie Suriname, waar hij de functie van hoofd bekleedt. Dat is bevestigd door de nieuwe korpschef, Melvin Pinas.

Volgens Pinas houdt de overplaatsing verband met beleidskwesties binnen het korps. Over de precieze achtergrond daarvan zijn vooralsnog geen nadere details bekendgemaakt.

Werken in de Caribbean

Met ingang van 13 april is commissaris van politie Derrick Lie A Kwie belast met de leiding over Regio Oost. Hij was voorheen hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering.

Met deze wijziging heeft de politieorganisatie in het oosten van het land per direct een nieuwe leiding.

shop now
Caribbean Paas Party

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival