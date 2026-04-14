Oehlers: “Moment om met NDP te praten voor coalitiesamenwerking is al voorbij”

De recente uitspraak van Jennifer van Dijk-Silos in Bakana Tori, dat met het overlijden van VHP-voorzitter Chan Santokhi de barrières voor samenwerking tussen NDP en VHP zouden zijn verdwenen, is volgens waarnemend VHP-voorzitter Glenn Oehlers op dit moment niet relevant.

“Het gaat een beetje te ver. Omdat het moment dat je met elkaar zou moeten praten om te komen tot een coalitie al voorbij. Ik weet niet of er evidente aanwijzingen zijn dat op gegeven moment die coalitie uit mekaar valt…dat zie ik niet gebeuren”, zei Oehlers in het programma Welingelichte Kringen op ABC.

Van Dijk-Silos zei eerder dat de huidige coalitie van NDP, NPS, ABOP, PL, A20 en BEP niet echt coherent is en dingen ook niet samen doet. Op basis hiervan adviseerde zij president tevens NDP-voorzitter Jennifer Simons om, als dat raadzaam of heilzaam is voor de republiek Suriname, gesprekken met de VHP te beginnen te voeren op weg naar een samenwerking.

Oehlers stelt dat de uitspraken van Van Dijk-Silos meer als een persoonlijke mening van haar moet worden gezien en hij dat dus niet zal bekritiseren.

Wel is het zo dat de VHP altijd na elke verkiezing gesprekken met de NDP heeft gevoerd. Dat gebeurde ook toen de leiding van de paarse partij nog in handen lag van Desi Bouterse. Helaas merkt hij dat het in Suriname niet zo is dat de twee grootste partijen van de verkiezingen als eerst met elkaar aan de onderhandelingstafel gaan zitten.

“Op basis van de uitslag van de verkiezingen is het verwachtbaar, zoals je dat overal ziet, dat de twee eerst aan tafel gaan zitten. Maar blijkbaar is dat in Suriname niet zo. De VHP heeft altijd gesprekken gevoerd met de NDP. Ook onder Bouterse. En als er daar verschillen in zijn, dan zijn die verschillen er. Dat er niet genoeg is om iets samen te doen”, aldus Oehlers.